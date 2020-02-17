В Брянской области на карантин закрыли три школы и детсад

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:34:25+03:00

Эпидпорог превышен почти на 30 процентов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За неделю грипп и ОРВИ подхватили больше девяти тысяч земляков

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С 10 февраля в брянских школах и детсадах ввели карантин. Соответствующее решение принял Главный государственный санитарный врач по региону из-за «осложнения эпидситуации по гриппу и ОРВИ».

Полностью закрыли три общеобразовательных учреждения региона. Это кадетская школа полиции, средняя школа №18 в Брянске, областная школа-интернат имени Титова в Жуковке и детсад «Ручеек» в Новозыбковском районе.

Кроме того, приостановили деятельность в 42 классах. Они находятся в школах Брянска, Клинцов, Дятьковского, Суражского, Новозыбковского, Брянского, Гордеевского, Мглинского и Трубчевского районов.

Также частично закрыли 14 групп в девяти детских садах (Жуковский, Погарский, Климовский, Новозыбковский и Дятьковский районы).

- Всего за прошлую неделю в Брянской области зарегистрировали 9132 случая гриппа и ОРВИ, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - Эпидпорог превышен почти на 30 процентов – как среди детей, так и взрослых. Исключение составляют малыши до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU