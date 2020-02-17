У жителя Унечи отберут водительские права из-за проблем с психикой и зрением
Жителя Унечи по решению суда лишат водительских прав.
Оказалось, что у мужчины имеются медицинские противопоказания к вождению. Это выяснилось, когда будущий автомобилист проходил медкомиссию в районной больнице. Окулист и психиатр заключение унечанину не выдали.
Однако в отделение МРЭО ГИБДД мужчина представил медицинское заключение из частной клиники Москвы, после чего получил права.
- По закону обследование врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом проходит в специализированных медицинских организациях по месту жительства либо месту пребывания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки прокуратура в судебном порядке потребовала прекратить действие права на управление транспортными средствами.
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ИСТОЧНИК KP.RU