2020-02-17T15:20:07+03:00
Общество

В Брянске работникам строительной фирмы задолжали 1,5 миллиона рублей

Прокуратура потребовала вернуть долги
Мария Дедкова
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В Брянске руководителя строительной фирмы накажут за долги по зарплате. В прокуратуру обратились бывшие сотрудники организации, которые потребовали провести проверку.

Оказалось, что ООО «Аска-Автоматик» не выплатил своим 28 работникам 1,5 миллиона рублей. А уволенные сотрудники не получили ни денег, ни трудовых книжек.

Прокурор Фокинского района потребовал от руководителя организации устранить нарушения., сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, на юридическое лицо и директора завели административные дела. Теперь им грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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