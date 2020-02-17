В Брянске работникам строительной фирмы задолжали 1,5 миллиона рублей
В Брянске руководителя строительной фирмы накажут за долги по зарплате. В прокуратуру обратились бывшие сотрудники организации, которые потребовали провести проверку.
Оказалось, что ООО «Аска-Автоматик» не выплатил своим 28 работникам 1,5 миллиона рублей. А уволенные сотрудники не получили ни денег, ни трудовых книжек.
Прокурор Фокинского района потребовал от руководителя организации устранить нарушения., сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, на юридическое лицо и директора завели административные дела. Теперь им грозят штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU