В брянском кинотеатре «Победа» откроется третий зал
В Брянске в кинотеатре "Победа" после ремонта откроется новый кинозал - "зеленый". Он появился в дополнение к уже существующим "синему" и "красному" и будет рассчитан 50 мест.
- Сюда приобрели новый экран, аудиосистему, зрительские кресла, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На техническое оснащение потратили пять миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». Вместе с тем, привели в порядок и "зеленый" зал. На это направили пять миллионов рублей из городского бюджета, а также из собственных средств кинотеатра.
Первый кинопоказ в новом зале пройдет 20 февраля. Зрителям покажут фильм "Калашников".
Предварит кинопоказ небольшой концерт. Также в фойе кинотеатра откроется тематическая литературная выставка.
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ИСТОЧНИК KP.RU