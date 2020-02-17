В Брянске опровергли информацию о сбитом автобусом пешеходе
Оказалось, водитель всего лишь хотел помочь пострадавшему
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП"
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В Брянске 15 февраля появилась информация о том, что на проспекте Московском под колеса автобуса попал мужчина.
Но, как уточнили в пресс-службе городской администрации, ДТП с водителями общественного транспорта в этот день не происходило.
В БГПАТП пояснили, что водитель автобуса №31, подъезжая к остановке Брянск-II, увидел лежащего мужчину и решил помочь. Но очевидцы сообщили, что "скорую" уже вызвали. Затем автобус продолжил движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU