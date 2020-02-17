Активисты ЛДПР провели в Брянске памятную акцию воинов-интернационалистов

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:27:18+03:00

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В День памяти воинов, погибших за пределами России, в Брянске у памятника воинам-интернационалистам члены Брянского городского отделения партии провели памятную акцию, посвященный годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан. «Уже больше тридцати лет прошло с тех пор, как последний советский батальон покинул территорию Афганистана. Но события той войны до сих пор волнуют все гражданское общество нашей страны. Не забудут боль этой войны никогда все,кто принимал непосредственное участие в тех событиях, кто потерял своих друзей и близких, мужей и сыновей. Брянцы тоже с честью выполнили свой гражданский и воинский долг, приказ Родины, - отметил во время митинга руководитель Брянского городского местного отделения ЛДПР Артём Литвинов. – Более ста тридцати наших земляков, имена которых высечены на памятнике «Круговая оборона», вернулись домой в цинковых гробах. И мы никогда не должны об этом забывать».

Скорбный список брянцев, имена которых высечены на памятнике воинам-интернационалистам, к сожалению, уже пополнился фамилиями погибших в Сирийской Арабской Республике. Здесь же увековечена память отдавших свои жизни во время боевых действий в Чечне и Дагестане солдат и офицеров Участники митинга отметили,что об этих страшных событиях забывать нельзя. К подножию памятника активисты ЛДПР возложили цветы, а затем минутой молчания почтили дань уважения всем бойцам,которые не вернулись из горячих точек.

ИСТОЧНИК KP.RU