Жителю Навлинского района дали 2,5 года колонии за попытку ограбить прохожего
31-летний житель Навлинснкого района отправится в колонию за попытку ограбить прохожего.
Все случилось 5 сентября прошлого года. Пьяный злоумышленник на берегу озера три раза ударил кулаком по голове прохожего, у которого хотел отобрать деньги и телефон. Но на помощь пришел другой очевидец происшествия.
Оказалось, житель Навли уже был судим. Суд приговорил виновного к двум годам и пяти месяцам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU