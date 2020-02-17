Жителю Навлинского района дали 2,5 года колонии за попытку ограбить прохожего

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:21:01+03:00

Оказалось, житель Навли уже был судим Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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31-летний житель Навлинснкого района отправится в колонию за попытку ограбить прохожего.

Все случилось 5 сентября прошлого года. Пьяный злоумышленник на берегу озера три раза ударил кулаком по голове прохожего, у которого хотел отобрать деньги и телефон. Но на помощь пришел другой очевидец происшествия.

Оказалось, житель Навли уже был судим. Суд приговорил виновного к двум годам и пяти месяцам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU