Навлинский завод представил Брянскую область в выставке «Агрофарм-2020»

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:56:31+03:00

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Навлинский автоагрегатный завод представил Брянскую область в 14-й Международной выставке племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АГРОФАРМ-2020», которая прошла с 4 по 6 февраля в Москве.

Участие предприятия в этой престижной выставке стало возможно благодаря Центру поддержки предпринимательства Брянского областного центра оказания услуг «Мой бизнес». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр поддержки предпринимательства совместно с рекламно-производственной компанией «Вилена» организовал участие навлинского завода в выставке с индивидуальным стендом, представляющим продукцию.

ОАО «НААЗ» занимается разработкой, производством и поставкой оборудования для инкубации и вывода молодняка всех видов сельскохозяйственной птицы, а также комплектов оборудования для ее выращивания и содержания. Завод производит запасные части для сухих кормозагрузчиков, специализируется на выпуске коробок отбора мощности на грузовые автомобили и карданных валов для привода спецагрегатов.

Участие в выставке позволило компании не только привлечь большое количество клиентов, а также найти партнеров в новых регионах страны. Благодаря участию в выставке, компании удалось заключить ряд предварительных соглашении по продаже оборудования, провести встречи и переговоры с потенциальными покупателями, установить деловые контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU