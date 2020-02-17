Под Брянском грузовик врезался в фуру
В Брянском районе столкнулись ГАЗ и фура. ДТП произошло в воскресенье, 16 февраля, около часа ночи на участке «Орел-Смоленск».
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 48-летний водитель грузовика, ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. Уходя от столкновения со встречной машиной, автомобилист не справился с управлением и съехал на обочину.
Затем грузовик развернуло на «встречку», где он влетел в фуру «ДАФ» с полуприцепом, которую вел 60-летний мужчина. После столкновения фура съехала в кювет.
- Пострадал 55-летний пассажир ГАЗ, - рассказали в ГИБДД. - С открытой черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости его госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU