Под Брянском грузовик врезался в фуру

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:50:55+03:00

Один из пассажиров получил тяжелую травму головы

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В Брянском районе столкнулись ГАЗ и фура. ДТП произошло в воскресенье, 16 февраля, около часа ночи на участке «Орел-Смоленск».

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 48-летний водитель грузовика, ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. Уходя от столкновения со встречной машиной, автомобилист не справился с управлением и съехал на обочину.

Затем грузовик развернуло на «встречку», где он влетел в фуру «ДАФ» с полуприцепом, которую вел 60-летний мужчина. После столкновения фура съехала в кювет.

- Пострадал 55-летний пассажир ГАЗ, - рассказали в ГИБДД. - С открытой черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU