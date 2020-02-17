2020-02-17T11:24:46+03:00
Общество

Через Брянщину пытались незаконно провезти 10 тонн чермета

На товар не было сопроводительных документов
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Чермет планировали реализовать в России.Чермет планировали реализовать в России.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На брянской границе задержали грузовик с металлоломом. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Инцидент произошел 14 февраля, неподалеку от госграницы в Суражском районе. Для проверки документов пограничники остановили грузовик, которые ехал из Белоруссии в Россию.

- Внутри находилось около 10 тонн лома черных металлов, - рассказали в пресс-службе. - Выяснилось, что водитель перевозил груз без необходимых сопроводительных документов. В дальнейшем чермет планировали реализовать в России.

Грузовик с его незаконным содержимым передали для дальнейшего разбирательства в соответствующие госорганы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24