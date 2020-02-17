Через Брянщину пытались незаконно провезти 10 тонн чермета

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:24:46+03:00

На товар не было сопроводительных документов

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На брянской границе задержали грузовик с металлоломом. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Инцидент произошел 14 февраля, неподалеку от госграницы в Суражском районе. Для проверки документов пограничники остановили грузовик, которые ехал из Белоруссии в Россию.

- Внутри находилось около 10 тонн лома черных металлов, - рассказали в пресс-службе. - Выяснилось, что водитель перевозил груз без необходимых сопроводительных документов. В дальнейшем чермет планировали реализовать в России.

Грузовик с его незаконным содержимым передали для дальнейшего разбирательства в соответствующие госорганы.

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ИСТОЧНИК KP.RU