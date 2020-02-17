На Брянск с утра обрушился сильный ветер

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:40:47+03:00

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На Брянск утром 17 февраля обрушился сильный ветер. О непогоде накануне жителей города и всего региона предупредили в МЧС.

Сильные порывы ветра брянцы наблюдали уже поздно вечером. С утра они усилились. По прогнозам Брянского гидрометцентра, ветер усилится местами до 20 метров в секунду.

Во время такой погоды возможно падение рекламных щитов, деревьев. Автомобилистам посоветовали не парковаться под ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU