Брянским летчикам и шахтерам подняли доплату к пенсии

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:29:30+03:00

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В Брянске увеличили средний размер доплаты к пенсии летчикам и работникам угольной промышленности. Изменения вступили в силу с 1 февраля, сообщает пресс-служба ОПФР по Брянской области. Связано это с ежеквартальной корректировкой.

Подобную выплату получают 174 члена летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 112 работников организаций угольной промышленности.

- Размер доплаты у каждого получателя свой, в зависимости от среднемесячного заработка и стажа, - рассказали в ОПФР по Брянской области. - У летчиков в среднем по области она сейчас составляет 17 676 рублей, у шахтеров – в среднем 4 172. Год назад, в феврале 2019-го, средний размер доплаты у летчиков составлял 14 482 рублей, у шахтеров – 3 727 рублей. Выплата доплаты производится вместе с пенсией.

Доплата к пенсии шахтеров зависит от суммы поступивших в предыдущем квартале дополнительных страховых взносов, которые перечисляют организации угольной промышленности. И числа пенсионеров-шахтеров, имеющих право на нее.

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ИСТОЧНИК KP.RU