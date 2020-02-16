В Брянске в ТЦ "Европа" произошел пожар
Огонь заметили в кафе
Фото: vk.com, Alexandr Korzh
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В Брянске в торговом центре "Европа" днем 16 февраля произошел пожар. Возгорание заметили в кафе "Мафия".
На месте ЧП сработала пожарная сигнализация. Выехали сотрудники МЧС. До этого момента работники кафе успели вывели посетителей на улицу.
Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.
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ИСТОЧНИК KP.RU