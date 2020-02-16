В Брянске на улице Костычева автомобилист выехал на тротуар и сбил женщину
Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали
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В Брянске на улице Костычева днем 15 февраля произошло страшное ДТП.
Как рассказывают в областной Госавтоинспекции, около трех часов дня 34-летний водитель за рулем "Лады Ларгус" выехал на тротуар, где сбил 46-летнюю женщину. По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением.
Пострадавшую с диагнозом "перелом основания черепа, перелом ног, перелом плечевой кости" госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU