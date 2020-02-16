Брянцев предупредили об ухудшении погоды 17 февраля
В Брянской области ожидают ухудшение погода с 21.00 16 февраля до 21.00 17 февраля.
По данным гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер ночью южный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, а днем до 20 метров в секунду, с перепадом температур ночью с минусовых значений до положительных.
- Возрастает вероятность возникновения ЧС, - говорят в Управлении автомобильных дорог по Брянской области. - Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
ВАЖНО
При ЧП на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.
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ИСТОЧНИК KP.RU