2020-02-16T12:48:59+03:00
Общество

В Стародубском районе перезахоронят красноармейца, погибшего в годы войны

Родственников бойца нашли
Мария Дедкова
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Фото: «Брянский Фронт»Фото: «Брянский Фронт»
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В Стародубском районе перезахоронят солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Почти 78 лет уроженец деревни Камень Петр Оснач считался пропавшим без вести.

Останки бойца смоленские поисковики нашли 22 декабря возле деревни Строина Ельнинского района.

Здесь проходили бои в августе 1941 года. У одного из трех найденных бойцов обнаружили медальон с хорошо сохранившейся запиской.

Согласно ей, на смоленской земле пал смертью храбрых боец 177 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 26-летний Оснач Петр Иванович.

Как сообщают представители объединения «Брянский Фронт», родная внучка бойца живет в Клинцах, а ее сын - в Новозыбкове.

Сейчас решается вопрос о дате и месте торжественного захоронения брянского героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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