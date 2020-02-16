В Стародубе забили первую сваю для нового Ледового дворца

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:34:03+03:00

Все остальные появятся на объекте до 1 марта

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15 февраля в Стародубе забили первую сваю для Ледового дворца. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Винокуров в социальных сетях.

Теперь опора должна отстояться в почве шесть дней. После этого будет проведено испытание на соответствие фактической несущей способности расчетной.

Остальные 275 свай должны забить до 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU