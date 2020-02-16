В Стародубе забили первую сваю для нового Ледового дворца
Все остальные появятся на объекте до 1 марта
Фото: vk.com, Дмитрий Винокуров
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15 февраля в Стародубе забили первую сваю для Ледового дворца. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Винокуров в социальных сетях.
Теперь опора должна отстояться в почве шесть дней. После этого будет проведено испытание на соответствие фактической несущей способности расчетной.
Остальные 275 свай должны забить до 1 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU