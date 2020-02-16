На парковке в Брянске сбили женщину
Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой
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На парковке на проспекте Московском в Брянске произошло ДТП. Около семи часов утра 15 февраля здесь сбили женщину.
- По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗа-21074 двигался задним ходом по парковочной площадке, когда под колеса ему угодила 31-летняя женщина, - пояснили в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пешеход получила ушиб и ссадины головы и руки. Пострадавшей медики оказали первую помощь и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU