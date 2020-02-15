Брянский судмедэксперт Елена Воскобойникова стала заслуженным врачом России

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:43:37+03:00

Елена Воскобойникова трудится в Брянском областном бюро судебно-медицинской экспертизы с 1997 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Заведующая судебно-химическим отделением Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Елена Воскобойникова стала заслуженным врачом России.

Указ об этом подписал глава государства. Судмедэксперта поздравили областные власти.

Елена Воскобойникова трудится в Брянском областном бюро судебно-медицинской экспертизы с 1997 года, а руководит судебно-химическим отделением с 2004 года, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Она является членом Российской ассоциации судебно-медицинских экспертов.

Кроме этого Елена Воскобойникова занимается научной и преподавательской деятельностью, является автором и соавтором более 30 печатных работ. Является "Отличником здравоохранения".

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ИСТОЧНИК KP.RU