Брянский судмедэксперт Елена Воскобойникова стала заслуженным врачом России
Заведующая судебно-химическим отделением Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Елена Воскобойникова стала заслуженным врачом России.
Указ об этом подписал глава государства. Судмедэксперта поздравили областные власти.
Елена Воскобойникова трудится в Брянском областном бюро судебно-медицинской экспертизы с 1997 года, а руководит судебно-химическим отделением с 2004 года, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Она является членом Российской ассоциации судебно-медицинских экспертов.
Кроме этого Елена Воскобойникова занимается научной и преподавательской деятельностью, является автором и соавтором более 30 печатных работ. Является "Отличником здравоохранения".
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ИСТОЧНИК KP.RU