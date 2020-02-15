В Брянске открыли две пристройки к детсадам

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:09:46+03:00

В ясли купили мультимедийное оборудование, интерактивные игрушки, книги и развивающие пособия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Каждая рассчитана на 55 ребятишек

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В Брянске 14 февраля торжественно открыли две пристройки к детским садам «Гнездышко» и «Чиполлино».

Каждая из них рассчитана на 55 малышей до трех лет.

В общей сложности стоимость двух объектов составила больше 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В пристройках появились спальни,раздевалки и душевые. Также для малышей сделан просторный зал для занятий музыкой и физкультурой. В ясли купили мультимедийное оборудование, интерактивные игрушки, книги и развивающие пособия.

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ИСТОЧНИК KP.RU