В Брянске открыли две пристройки к детсадам
В Брянске 14 февраля торжественно открыли две пристройки к детским садам «Гнездышко» и «Чиполлино».
Каждая из них рассчитана на 55 малышей до трех лет.
В общей сложности стоимость двух объектов составила больше 70 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
В пристройках появились спальни,раздевалки и душевые. Также для малышей сделан просторный зал для занятий музыкой и физкультурой. В ясли купили мультимедийное оборудование, интерактивные игрушки, книги и развивающие пособия.
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ИСТОЧНИК KP.RU