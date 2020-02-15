В крупном ДТП в Навлинском районе пострадали три человека

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:52:36+03:00

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На трассе в Навлинском районе произошло тройное ДТП. Все случилось около 12.15 14 февраля на 398-м километре автородороги "Украина", уточнили в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель "Рено Сандерро" не учел боковой интервал и по касательной столкнулся с автомобилем ГАЗ. После чего последний съехал в кювет. Иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с "Опелем Астра".

В ДТП травмы получили: 36-летняя пассажирка автомобиля "Рено", 9-летний пассажир того же автомобиля и 33-летняя водитель "Рено". Всех пострадавших осмотрели медики, назначили им лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU