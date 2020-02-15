2020-02-15T10:21:05+03:00
Политика

15 февраля в стране вспоминают День вывода войск из Афганистана

К воинам-интернационалистам обратился Борис Пайкин
Мария Иванова
Поделиться:
В этот особенный день, 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, мы вспоминаем наших соотечественников.В этот особенный день, 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, мы вспоминаем наших соотечественников.
Изменить размер текста:

Уважаемые брянские ветераны боевых действий в Афганистане и других горячих точках!

В этот особенный день, 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, мы вспоминаем наших соотечественников, честно и мужественно исполнявших свой интернациональный долг, отстаивавших интересы нашей страны за ее рубежами и преклоняемся перед их воинским подвигом.

Длившаяся почти десять лет афганская война унесла жизни более 15 тысяч советских солдат. В Афганистане воевали многие брянцы. 131 не вернулся живым в родные края. Мы склоняем головы перед их памятью и скорбим вместе с их родными и близкими.

Прошедшим горнило афганских событий, оставшимся в строю, вернувшимся живыми на Брянщину солдатам и офицерам, всем тем, кто, находясь в горячих точках, оставался верным присяге до конца, мы выражаем свое глубокое уважение и признательность. Вы достойные продолжатели ратных подвигов своих отцов и дедов, поколения Победителей в Великой Отечественной войне.

В день памяти воинов-интернационалистов России желаем участникам боевых действий на территории других государств, всем жителям Брянского края крепкого здоровья на долгие годы, счастья, оптимизма и мирного неба над головой!

Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске уволилась директор троллейбусного управления Наталья Назарова
15 февраля в стране вспоминают День вывода войск из Афганистана
Ольга Бузова по благодарила брянцев за прием
В Брянске сквер на привокзальной площади сделают больше
На Брянщине от имени облправительства действуют мошенники
За хорошие поступки всегда нужно благодарить!
Жительницу Красногорского района осудили за «чернобыльское мошенничество»
ВТБ Лизинг на четверть увеличил портфель льготного лизинга
В Брянске 14 и 15 февраля будут ловить нетрезвых водителей
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 трлн рублей
Суд оставил брянский ТРЦ Тимошковых закрытым
За смертельное ДТП житель Почепа получил пять лет колонии
В Брянске укрепляют геосеткой новую дорогу на Советской
Брянских водителей предупредили о скользких дорогах 15 февраля
В Сельцо вор пробрался в автомастерскую
Магазин «Мебельная фурнитура» приглашает за покупками
Под Брянском семь машин тушили пожар на складе
В колониях Брянской области выбрали самую красивую женщину
Под Брянском кроссовер врезался в дерево