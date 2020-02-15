15 февраля в стране вспоминают День вывода войск из Афганистана
Уважаемые брянские ветераны боевых действий в Афганистане и других горячих точках!
В этот особенный день, 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, мы вспоминаем наших соотечественников, честно и мужественно исполнявших свой интернациональный долг, отстаивавших интересы нашей страны за ее рубежами и преклоняемся перед их воинским подвигом.
Длившаяся почти десять лет афганская война унесла жизни более 15 тысяч советских солдат. В Афганистане воевали многие брянцы. 131 не вернулся живым в родные края. Мы склоняем головы перед их памятью и скорбим вместе с их родными и близкими.
Прошедшим горнило афганских событий, оставшимся в строю, вернувшимся живыми на Брянщину солдатам и офицерам, всем тем, кто, находясь в горячих точках, оставался верным присяге до конца, мы выражаем свое глубокое уважение и признательность. Вы достойные продолжатели ратных подвигов своих отцов и дедов, поколения Победителей в Великой Отечественной войне.
В день памяти воинов-интернационалистов России желаем участникам боевых действий на территории других государств, всем жителям Брянского края крепкого здоровья на долгие годы, счастья, оптимизма и мирного неба над головой!
Депутат Госдумы от Брянской области Борис Пайкин
ИСТОЧНИК KP.RU