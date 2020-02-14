В Брянске сквер на привокзальной площади сделают больше

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:22:05+03:00

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В Брянске утвердили проект благоустройства привокзальной площади у железнодорожного вокзала. На совещании в горадминистрации рассмотрели несколько вариантов.

По утвержденному проекту территория сквера станет больше - его продлят и объединят в единое целое с новым фонтаном. Сейчас сооружение отделено от сквера проезжей частью.

- Фонтан будет с разноуровневыми струями, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - А его центр украсит земной шар. Вся композиция будет подсвечиваться, чтобы зимой, когда фонтан не работает, оставаться элементом декора площади.

Теперь проект ждет вердикта государственной экспертизы. К слову, на прошлой неделе в Брянске утвердили проекты благоустройства сквера Литий и Центрального пляжа Бежицкого района. А проект сквера на привокзальной площади тогда отправили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU