В Брянске сквер на привокзальной площади сделают больше
В Брянске утвердили проект благоустройства привокзальной площади у железнодорожного вокзала. На совещании в горадминистрации рассмотрели несколько вариантов.
По утвержденному проекту территория сквера станет больше - его продлят и объединят в единое целое с новым фонтаном. Сейчас сооружение отделено от сквера проезжей частью.
- Фонтан будет с разноуровневыми струями, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - А его центр украсит земной шар. Вся композиция будет подсвечиваться, чтобы зимой, когда фонтан не работает, оставаться элементом декора площади.
Теперь проект ждет вердикта государственной экспертизы. К слову, на прошлой неделе в Брянске утвердили проекты благоустройства сквера Литий и Центрального пляжа Бежицкого района. А проект сквера на привокзальной площади тогда отправили на доработку.
ИСТОЧНИК KP.RU