2020-02-14T18:22:05+03:00
Общество

В Брянске сквер на привокзальной площади сделают больше

Центр нового фонтана украсит земной шар
Ольга УМАРОВА
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Проект отправили на государственную экспертизу.Проект отправили на государственную экспертизу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске утвердили проект благоустройства привокзальной площади у железнодорожного вокзала. На совещании в горадминистрации рассмотрели несколько вариантов.

По утвержденному проекту территория сквера станет больше - его продлят и объединят в единое целое с новым фонтаном. Сейчас сооружение отделено от сквера проезжей частью.

- Фонтан будет с разноуровневыми струями, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - А его центр украсит земной шар. Вся композиция будет подсвечиваться, чтобы зимой, когда фонтан не работает, оставаться элементом декора площади.

Теперь проект ждет вердикта государственной экспертизы. К слову, на прошлой неделе в Брянске утвердили проекты благоустройства сквера Литий и Центрального пляжа Бежицкого района. А проект сквера на привокзальной площади тогда отправили на доработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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