2020-02-14T18:04:22+03:00
Общество

На Брянщине от имени облправительства действуют мошенники

Полицейские предупредили жителей региона
Ольга УМАРОВА
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Злоумышленники присылают письма, в которых просят оказать благотворительную поддержку.Злоумышленники присылают письма, в которых просят оказать благотворительную поддержку.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянских предпринимателей предупредили о новом виде мошенничества. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, аферисты незаконно действуют от имени регионального правительства.

Злоумышленники присылают письма на электронную почту, в которых просят оказать благотворительную поддержку – оплатить счет покупки товаров. Для достоверности используют поддельный бланк с фальсифицированной подписью и печатью якобы от регионального правительства.

На бланке также указаны контакты мошенников.

- Правительство Брянской области официально сообщает, что письма с просьбой оказания материальной помощи руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории региона, не направлялись, - говорят в УМВД.

При получении подобного письма обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102). Удостовериться в подлинности документов также можно в Департаменте региональной безопасности областного правительства по телефону 66-47-76.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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