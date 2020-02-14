На Брянщине от имени облправительства действуют мошенники
Брянских предпринимателей предупредили о новом виде мошенничества. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, аферисты незаконно действуют от имени регионального правительства.
Злоумышленники присылают письма на электронную почту, в которых просят оказать благотворительную поддержку – оплатить счет покупки товаров. Для достоверности используют поддельный бланк с фальсифицированной подписью и печатью якобы от регионального правительства.
На бланке также указаны контакты мошенников.
- Правительство Брянской области официально сообщает, что письма с просьбой оказания материальной помощи руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории региона, не направлялись, - говорят в УМВД.
При получении подобного письма обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102). Удостовериться в подлинности документов также можно в Департаменте региональной безопасности областного правительства по телефону 66-47-76.
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ИСТОЧНИК KP.RU