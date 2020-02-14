Жительницу Красногорского района осудили за «чернобыльское мошенничество»

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:57:09+03:00

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В Красногорском районе прошел очередной суд по делу о мошенничестве с чернобыльскими выплатами. На этот раз виновной признали 62-летнюю местную жительницу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пенсионерка решила незаконно получить жилищный сертификат. Для чего предоставила в местную администрацию, а также сопутствующие ведомства недостоверные сведения о своем имуществе. А именно: скрыла сделку 2012 года по дарению жилого дома дочери.

- В июне 2013 года ей выдали государственный жилищный сертификат на сумму более 1 миллиона рублей, - говорят в прокуратуре. – На эти средства она купила дом, ранее подаренный дочери.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб. Ей назначили два года условно с испытательным сроком на два года. Также она должна выплатить штраф в 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU