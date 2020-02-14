В Брянске 14 и 15 февраля будут ловить нетрезвых водителей

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:33:03+03:00

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В Брянске 14 и 15 февраля пройдут сплошные проверки. Как рассказали в ОГИБДД по городу Брянску, скрытые патрули будут дежурить в Советском районе – именно здесь произошло больше всего аварий с нетрезвыми водителями в январе.

В субботу, 15 февраля, с 22.00 до 23.00 сплошные проверки пройдут у дома №33 на улице Крахмалева. Также автоинспекторы будут "ловить" пьяных водителей возле торговых центров и кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU