За смертельное ДТП житель Почепа получил пять лет колонии
В Почепе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир. Трагедия произошла в августе прошлого года, на участке «Брянск - Новозыбков - граница с республикой Белоруссия».
Как установили в суде, главный фигурант дела находился в нетрезвом состоянии. Он вел автомобиль «Фольксваген Пассат», в салоне находились два пассажира.
Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
- Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Второй пассажир получил тяжелые травмы.
Суд приговорил виновного к 5 годам 2 месяцам исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU