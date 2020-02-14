За смертельное ДТП житель Почепа получил пять лет колонии

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:30:56+03:00

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Почепе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб пассажир. Трагедия произошла в августе прошлого года, на участке «Брянск - Новозыбков - граница с республикой Белоруссия».

Как установили в суде, главный фигурант дела находился в нетрезвом состоянии. Он вел автомобиль «Фольксваген Пассат», в салоне находились два пассажира.

Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

- Пассажир, который находился на переднем сиденье, умер на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Второй пассажир получил тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к 5 годам 2 месяцам исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU