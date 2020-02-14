В Сельцо вор пробрался в автомастерскую

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:49:36+03:00

Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В брянском городе Сельцо вор похитил автозапчасти и сдал их на металлолом. Подозреваемому предъявили обвинение, сообщает пресс-служба областного УМВД.

О краже полицейским рассказал 31-летний житель Сельцо. Он недавно купил в селе Домашово заброшенную ремонтно-механическую мастерскую.

- Новый владелец сразу поменял замок на двери, но это не спасло его от кражи, - рассказали в полиции. - Злоумышленник, выбив оконное стекло, похитил крепления для тракторов и другие автозапчасти.

Подозреваемый - 27-летний житель Брянского района – во всем признался и рассказал, что сдал похищенное на металлолом, выручив 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU