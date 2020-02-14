Под Брянском семь машин тушили пожар на складе

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:13:49+03:00

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В поселке Свень под Брянском загорелся двухэтажный склад. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили около восьми вечера в четверг, 13 февраля.

На место ЧП выехали пять пожарных расчетов в составе семи пожарных машин, автолестницы и подъемника. По приезду спасатели увидели, что горит двухэтажный склад на площади 600 квадратных метров.

- В 21.42 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – К счастью, никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU