Под Брянском семь машин тушили пожар на складе
В поселке Свень под Брянском загорелся двухэтажный склад. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили около восьми вечера в четверг, 13 февраля.
На место ЧП выехали пять пожарных расчетов в составе семи пожарных машин, автолестницы и подъемника. По приезду спасатели увидели, что горит двухэтажный склад на площади 600 квадратных метров.
- В 21.42 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – К счастью, никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU