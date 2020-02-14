2020-02-14T11:23:24+03:00
Общество

Под Брянском кроссовер врезался в дерево

Пострадал 37-летний водитель
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло около восьми утра 13 февраля.ДТП произошло около восьми утра 13 февраля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянском районе водитель кроссовера протаранил дерево. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около восьми утра 13 февраля. Трасса - «Украина - п. Белые Берега».

За рулем «Ленд Ровер Фрилендер» находился 37-летний водитель. Не совладав с управлением, он выехал на «встречку», съехал в кювет и врезался в дерево.

Пострадавшего водителя осмотрели врачи и, назначив лечение, отпустили домой.

- У автомобилиста - ушибы поясницы и руки, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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