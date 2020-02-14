Активисты ЛДПР благоустроили могилы воинов-афганцев

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:06:02+03:00

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В России 15 февраля отмечается День памяти военнослужащих, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, в годовщину вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В преддверии этой знаменательной даты активисты регионального отделения ЛДПР навели порядок на могилах погибших в той войне брянцев, которые покоятся на Центральном кладбище областного центра. К сожалению, единого официального учета захоронений воинов-интернационалистов в Брянске нет. С этим фактом столкнулись участники акции.

Активисты ЛДПР почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятникам цветы.

Руководство кладбища помогло им отыскать могилы двух воинов-афганцев: рядовых Алексея Алексеевского и Сергея Дударенкова, погибших при исполнении воинского долга. После уборки захоронений члены городского отделения ЛДПР почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятникам алые гвоздики. Такие же акции с участием активистов брянской ячейки ЛДПР пройдут и в районах области в День воинов-интернационалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU