В Карачеве 18-летний водитель врезался в припаркованный автомобиль
В Карачеве в ДТП попал 18-летний водитель «Ниссан Максима». Автоавария произошла днем в четверг, 13 февраля, на улице 50 лет Октября.
По предварительной информации областной ГИБДД, юный водитель иномарки ехал из Карачева в сторону Брянска. Он не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и съехал с дороги. Где столкнулся с припаркованным «Форд Фокусом».
- Пострадал 18-летний водитель «Ниссана», - говорят в Госавтоинспекции. – С диагнозом «ушиб мягких тканей лица» его отправили на домашнее лечение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU