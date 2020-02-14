В Карачеве 18-летний водитель врезался в припаркованный автомобиль

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:44:13+03:00

В Карачеве в ДТП попал 18-летний водитель Фото: Сергей ГАПОН

Пострадал один человек

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В Карачеве в ДТП попал 18-летний водитель «Ниссан Максима». Автоавария произошла днем в четверг, 13 февраля, на улице 50 лет Октября.

По предварительной информации областной ГИБДД, юный водитель иномарки ехал из Карачева в сторону Брянска. Он не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и съехал с дороги. Где столкнулся с припаркованным «Форд Фокусом».

- Пострадал 18-летний водитель «Ниссана», - говорят в Госавтоинспекции. – С диагнозом «ушиб мягких тканей лица» его отправили на домашнее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU