2020-02-13T19:44:00+03:00
Общество

В Брянске продолжают строить дорогу между Фокинкой и Володаркой

Готовы свайные поля для двух из пяти опор нового моста
Ольга УМАРОВА
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На объекте формируют защитную дамбу.На объекте формируют защитную дамбу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжают строить новую автодорогу между Брянск-I и Брянск-II. Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте формируют защитную дамбу и подсыпают насыпь. Ежедневно песок завозят десятки самосвалов.

Параллельно подрядчик возводит мост через реку Снежеть.

- Уже полностью готовы свайные поля для двух из пяти опор нового моста, - рассказали в горадминистрации. - Строители приступили к обустройству первого ростверка, идет подготовка к его бетонированию.

Протяженность строящейся дороги в общей сложности составит 5,4 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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