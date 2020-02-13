В Брянске продолжают строить дорогу между Фокинкой и Володаркой
В Брянске продолжают строить новую автодорогу между Брянск-I и Брянск-II. Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте формируют защитную дамбу и подсыпают насыпь. Ежедневно песок завозят десятки самосвалов.
Параллельно подрядчик возводит мост через реку Снежеть.
- Уже полностью готовы свайные поля для двух из пяти опор нового моста, - рассказали в горадминистрации. - Строители приступили к обустройству первого ростверка, идет подготовка к его бетонированию.
Протяженность строящейся дороги в общей сложности составит 5,4 километра.
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ИСТОЧНИК KP.RU