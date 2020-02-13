В Брянске продолжают строить дорогу между Фокинкой и Володаркой

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:44:00+03:00

Готовы свайные поля для двух из пяти опор нового моста

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В Брянске продолжают строить новую автодорогу между Брянск-I и Брянск-II. Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте формируют защитную дамбу и подсыпают насыпь. Ежедневно песок завозят десятки самосвалов.

Параллельно подрядчик возводит мост через реку Снежеть.

- Уже полностью готовы свайные поля для двух из пяти опор нового моста, - рассказали в горадминистрации. - Строители приступили к обустройству первого ростверка, идет подготовка к его бетонированию.

Протяженность строящейся дороги в общей сложности составит 5,4 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU