В Брянской области приступили к ремонту многоэтажек
Всего в этом году планируют обновить 237 многоэтажек
Фото: ГТРК "Брянск"
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В Брянской области в начале февраля приступили к капремонту многоэтажек. Всего в этом году планируют обновить 237 домов. На работы в них выделили 950 миллионов рублей.
Как сообщает «ГТРК Брянск», в 85% объектов определили подрядчиков. Проводят последние аукционы.
В многоэтажках заменят крыши, поменяют лифты, установят новые приборы учета и обновят инженерные сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU