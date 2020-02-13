2020-02-13T17:32:00+03:00
Общество

В Брянской области приступили к ремонту многоэтажек

Всего в этом году планируют обновить 237 многоэтажек
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: ГТРК "Брянск"Фото: ГТРК "Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянской области в начале февраля приступили к капремонту многоэтажек. Всего в этом году планируют обновить 237 домов. На работы в них выделили 950 миллионов рублей.

Как сообщает «ГТРК Брянск», в 85% объектов определили подрядчиков. Проводят последние аукционы.

В многоэтажках заменят крыши, поменяют лифты, установят новые приборы учета и обновят инженерные сети.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске продолжают строить дорогу между Фокинкой и Володаркой
Брянцев предупредили о неработающем светофоре на улицах Костычева и Горбатова
В Брянске «скрытые» патрули проследят за пьяными водителями
В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт
Часть брянских аптек стали бесплатно раздавать медицинские маски
В Брянской области приступили к ремонту многоэтажек
Житель Брянска взял кредит на умершего родственника
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
Уголовное дело чиновника из брянской мэрии Дениса Шарова передали в суд
В Брянске открыли пристройку к детскому саду «Подсолнушек»
БМЗ увеличил реализацию продукции почти в полтора раза
В брянском «Динамо» появились два новых игрока
Россельхознадзор: почти половина молочки в брянских школах и детсадах - подделка
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
О гибели юного бодибилдера из Брянска рассказали экстрасенсы
Брянским школьникам будут давать горячее питание с 1 сентября
В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ