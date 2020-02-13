В Брянской области приступили к ремонту многоэтажек

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:32:00+03:00

Всего в этом году планируют обновить 237 многоэтажек

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В Брянской области в начале февраля приступили к капремонту многоэтажек. Всего в этом году планируют обновить 237 домов. На работы в них выделили 950 миллионов рублей.

Как сообщает «ГТРК Брянск», в 85% объектов определили подрядчиков. Проводят последние аукционы.

В многоэтажках заменят крыши, поменяют лифты, установят новые приборы учета и обновят инженерные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU