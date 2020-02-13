Уголовное дело чиновника из брянской мэрии Дениса Шарова передали в суд
Уголовное дело бывшего чиновника из Брянской городской администрации передали в суд. Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение 41-летнему Денису Шарову.
Бывшего председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, все случилось в октябре прошлого года. Чиновник попросил за выдачу разрешения на сделку с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, 80 тысяч рублей.
В ноябре он передал заверенные копии постановления администрации, а вместо этого через посредника получил деньги.
Но предполагаемого преступника задержали правоохранители.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело по существу теперь будет рассматривать Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU