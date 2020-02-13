2020-02-13T16:04:51+03:00
Общество

Уголовное дело чиновника из брянской мэрии Дениса Шарова передали в суд

Экс-председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства обвиняют в получении взятки
Мария Дедкова
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Уголовное дело по существу теперь будет рассматривать Советский районный суд.Уголовное дело по существу теперь будет рассматривать Советский районный суд.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Уголовное дело бывшего чиновника из Брянской городской администрации передали в суд. Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение 41-летнему Денису Шарову.

Бывшего председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, все случилось в октябре прошлого года. Чиновник попросил за выдачу разрешения на сделку с квартирой, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, 80 тысяч рублей.

В ноябре он передал заверенные копии постановления администрации, а вместо этого через посредника получил деньги.

Но предполагаемого преступника задержали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело по существу теперь будет рассматривать Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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