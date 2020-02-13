В брянском «Динамо» появились два новых игрока

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:14:25+03:00

Нашими игроками стали Дмитрий Захаров из калининградской "Балтики" и воспитанник казанского "Рубина" Никита Сапрунов. Фото: ФК "Динамо - Брянск"

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12 февраля контракты с клубом "Динамо-Брянск" подписали два новых футболиста. Нашими игроками стали Дмитрий Захаров из калининградской "Балтики" и воспитанник казанского "Рубина" Никита Сапрунов.

Дмитрий Захаров родился 9 апреля 2000 года. Выступает на позиции крайнего нападающего. За основной состав «Балтики» провел 19 матчей. В брянское "Динамо" футболист перешел на правах аренды.

Никита Сапрунов родился 15 февраля 2000 года. Центральный нападающий. За полтора сезона в молодежном составе "Рубина" провел 27 матчей, забил девять мячей.Подписал контракт до конца сезона с возможностью продления, пояснили в пресс-службе ФК "Динамо-Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU