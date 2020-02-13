После ДТП с маршруткой и скорой в Брянске в больницу попали два человека
В Брянске уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой и машиной скорой помощи. Травмы, по данным областной Госавтоинспекции, получили пять человек.
Четверо из них ехали в скорой. У 32-летнего водителя оказались сломаны ребра. У 47-летнего фельдшера диагностировали травму голову, груди и ушибы. Их госпитализировали. 27-летний фельдшер, 47-летний пациент и 63-летняя пассажирка маршрутки получили ушибы. Их отправили лечиться домой.
Напомним, ДТП произошло около девяти часов утра в среду, 12 февраля, у дома №110 на проспекте Московском. Водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на красный свет. А в это время маршрутчик поворачивал налево.
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ИСТОЧНИК KP.RU