2020-02-13T11:36:30+03:00
Происшествия

После ДТП с маршруткой и скорой в Брянске в больницу попали два человека

Остальных осмотрели медики и отправили домой
Мария Дедкова
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ДТП произошло около девяти часов утра в среду, 12 февраля, на проспекте Московском.ДТП произошло около девяти часов утра в среду, 12 февраля, на проспекте Московском.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой и машиной скорой помощи. Травмы, по данным областной Госавтоинспекции, получили пять человек.

Четверо из них ехали в скорой. У 32-летнего водителя оказались сломаны ребра. У 47-летнего фельдшера диагностировали травму голову, груди и ушибы. Их госпитализировали. 27-летний фельдшер, 47-летний пациент и 63-летняя пассажирка маршрутки получили ушибы. Их отправили лечиться домой.

Напомним, ДТП произошло около девяти часов утра в среду, 12 февраля, у дома №110 на проспекте Московском. Водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на красный свет. А в это время маршрутчик поворачивал налево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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