БМЗ возглавил новый генеральный директор

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:59:42+03:00

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Генеральным директором Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») назначен Вадим Яковлев, до этого занимавший должность директора по материально-техническому обеспечению Тверского вагоностроительного завода.

В. Н. Яковлев.

Вадим Николаевич Яковлев родился 3 октября 1981 года в г. Каменка-Днепровская Запорожской области Украинской ССР. В 2003 году окончил Запорожскую государственную инженерную академию по специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем», в 2005 году – по специальности «Экономика предприятия».

С 2005 по 2010 год работал в АО «Пензадизельмаш» (также входит в состав Трансмашхолдинга) в должностях заместителя начальника и начальника контрольно-ревизионного управления. В 2010 году был назначен начальником управления по снабжению товарно-материальными ценностями на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав Трансмашхолдинга). Позже занимал посты заместителя директора и директора по материально-техническому обеспечению и логистике.

С сентября 2017 года возглавлял дирекцию по материально-техническому обеспечению Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав Трансмашхолдинга).

Возглавлявший БМЗ Андрей Власенко назначен генеральным директором НЭВЗа.

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ИСТОЧНИК KP.RU