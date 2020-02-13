2020-02-13T09:59:42+03:00
Экономика

БМЗ возглавил новый генеральный директор

Поделиться:
Изменить размер текста:

Генеральным директором Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») назначен Вадим Яковлев, до этого занимавший должность директора по материально-техническому обеспечению Тверского вагоностроительного завода.

В. Н. Яковлев.

В. Н. Яковлев.

Вадим Николаевич Яковлев родился 3 октября 1981 года в г. Каменка-Днепровская Запорожской области Украинской ССР. В 2003 году окончил Запорожскую государственную инженерную академию по специальности «Программное обеспечение автоматизированных систем», в 2005 году – по специальности «Экономика предприятия».

С 2005 по 2010 год работал в АО «Пензадизельмаш» (также входит в состав Трансмашхолдинга) в должностях заместителя начальника и начальника контрольно-ревизионного управления. В 2010 году был назначен начальником управления по снабжению товарно-материальными ценностями на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав Трансмашхолдинга). Позже занимал посты заместителя директора и директора по материально-техническому обеспечению и логистике.

С сентября 2017 года возглавлял дирекцию по материально-техническому обеспечению Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав Трансмашхолдинга).

Возглавлявший БМЗ Андрей Власенко назначен генеральным директором НЭВЗа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и«Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БМЗ увеличил реализацию продукции почти в полтора раза
В брянском «Динамо» появились два новых игрока
Россельхознадзор: почти половина молочки в брянских школах и детсадах - подделка
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
О гибели юного бодибилдера из Брянска рассказали экстрасенсы
Брянским школьникам будут давать горячее питание с 1 сентября
В Брянской области родителям выпускников предложили сдать ЕГЭ
ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ в области документарных операций
После ДТП с маршруткой и скорой в Брянске в больницу попали два человека
Стартовала продажа билетов из Брянска в Сочи и Краснодар на лето
БМЗ возглавил новый генеральный директор
Жители Брянска могут подарить книги детским библиотекам
Покупайте мебель в ТЦ "Успех" и выиграйте автомобиль!
Брянскому убийце сотрудников спецсвязи дали пожизненный срок
В Брянске детям-сиротам обещают подарить 52 квартиры
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
В Жуковке пенсионерка украла возле банкомата кошелек
Депутаты Госдумы почтили память десантников
В Сельцо двое подростков разворовали киоск «Союзпечати»
Магазин «Суражанка» предлагает сезонные скидки
В Брянске на «зебре» иномарка сбила подростка
Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!
В Брянске футболисту дали 10,5 лет колонии за распространение наркотиков и пьяную езду
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь!
В Клинцах на бухгалтера детской школы искусств завели два уголовных дела