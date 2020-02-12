Жители Брянска могут подарить книги детским библиотекам
В пятницу, 14 февраля, детские библиотеки Брянска присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Необычное событие посвящено Международному дню дарения книг.
В мэрии попросили горожан не оставаться в стороне от праздника и помочь – книгами.
- Если у вас есть возможность подарить детским библиотекам новые книги, в том числе детские, или книги, которые вы уже прочитали, библиотеки с благодарностью примут их в дар, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации.
КСТАТИ
Куда можно отнести книги
- Центральная детская библиотека им. М. Горького: ул. Молодой Гвардии, 35; тел.: 57-25-12
- Детская библиотека №1: ул. Никитина, 12; тел.: 26-11-16
- Детская библиотека №2: пр-т Станке Димитрова, 6; тел.: 41-32-50
- Детская библиотека №3: ул. Красных партизан, 11; тел.: 63-01-94
- Детская библиотека №4: ул. Димитрова, 120; тел.: 26-14-88
- Детская библиотека №5: Брянск, ул. Ермакова, 38; тел.: 63-83-75
- Детская библиотека №6: п. Б. Берега, ул. Новая, 14; тел: 71-41-96
- Детская библиотека №7: ул. Новозыбковская,1 9; тел: 74-75-22
- Детская библиотека №8: ул. Куйбышева,19; тел: 51-53-04
- Детская библиотека №9: ул. Тельмана, 78; тел: 27-70-15
- Детская библиотека №10: ул. Горького, 25; тел.: 74-25-58
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ИСТОЧНИК KP.RU