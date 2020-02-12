В Брянске детям-сиротам обещают подарить 52 квартиры
В этом году на покупку квартир для детей-сирот направили 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего планируют купить 52 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Процедуры торгов по покупке квартир уже начались, - рассказали в пресс-службе брянской горадминистрации. - В прошлом году для детей-сирот в Брянске приобрели 28 квартир. Всего же по итогам 2019 года 352 семьи областного центра улучшили свои жилищные условия. На эти цели потратили более полумиллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU