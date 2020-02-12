2020-02-12T17:02:49+03:00
Общество

В Брянске детям-сиротам обещают подарить 52 квартиры

На эти цели выделили 65 миллионов рублей
Ольга УМАРОВА
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В прошлом году для детей-сирот в Брянске приобрели 28 квартир.В прошлом году для детей-сирот в Брянске приобрели 28 квартир.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В этом году на покупку квартир для детей-сирот направили 65 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего планируют купить 52 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Процедуры торгов по покупке квартир уже начались, - рассказали в пресс-службе брянской горадминистрации. - В прошлом году для детей-сирот в Брянске приобрели 28 квартир. Всего же по итогам 2019 года 352 семьи областного центра улучшили свои жилищные условия. На эти цели потратили более полумиллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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