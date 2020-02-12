2020-02-12T16:13:55+03:00
Общество

В Жуковке пенсионерка украла возле банкомата кошелек

Задержанная забрала оттуда все деньги
Ольга УМАРОВА
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На подозреваемую завели уголовное дело по статье "Кража".На подозреваемую завели уголовное дело по статье "Кража".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Жуковке по подозрению в краже задержали 63-летнюю преступницу. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в полицию обратилась 65-летняя местная жительница.

Со слова потерпевшей, она пошла в банкомат, и уже дома поняла, что забыла возле терминала кошелек со снятыми деньгами. А когда вернулась, кошелька уже не было.

- Задержали 63-летнюю жительницу Жуковского района, - говорят в УМВД. - Подозреваемая во всем призналась и показала полицейским место, где выбросила кошелек. Перед этим она забрала из него все деньги – 11 тысяч рублей.

По статье «Кража» пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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