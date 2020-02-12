2020-02-12T15:48:42+03:00
Политика

Депутаты Госдумы почтили память десантников

Владимир Шаманов открыл выставку, посвященную 20-летию подвига 6-й роты
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Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
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12 февраля в Государственной Думе открылась мемориальная выставка, которая посвящена 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск России. В числе героев наши земляки- пятеро брянских парней. Память пришли почтить представители всех парламентских фракций.

«К 1 марта 2000 года в результате осенних и зимних действий федеральные войска очистили от террористов 90% Чеченской республики и прилегающих республик, — вспомнил на церемонии открытия выставки Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. - Осталась сравнительно небольшая группа бандитов численностью 2000-2500 человек, которые были заперты в Аргунском ущелье. Нужно было дождаться хорошей погоды, чтобы осуществить разоружение этого бандитского отребья и очистить территорию России от иностранных наемников. Переломным моментом стал массовый героизм шестой роты под командованием майора Евтюхина».

Память пришли почтить представители всех парламентских фракций.

Память пришли почтить представители всех парламентских фракций.

Тогда, 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье погибли 84 из 90 десантников 6 роты, сотнями исчислялось число уничтоженных ими боевиков. В том бою пали смертью храбрых уроженцы Брянщины Алексей Рассказа, Александр Гердт, Сергей Василёв, Олег Ермаков и Александр Трубенок. Посмертно четверым из них было присвоено звание Героя России, а один удостоен ордена Мужества. Их портреты заняли достойное место на открывшейся мемориальной выставке.

«Мы сейчас смотрим на эти фотографии и видим лица совсем молодых ребят, которым хотелось жить долго и счастливо, вернуться домой к матерям, друзьям, любимым, - сказал на открытии выставки брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. – Но у них был воинский долг и боевой приказ, который они выполнили с честью и самоотверженностью, присущими всем десантникам. Мы благодарны им за их подвиг и сделаем всё от нас зависящее, чтобы он не был забыт новыми поколениями россиян».

Мемориальная выставка посвящена 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ России.

Мемориальная выставка посвящена 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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