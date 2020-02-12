Депутаты Госдумы почтили память десантников

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:48:42+03:00

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12 февраля в Государственной Думе открылась мемориальная выставка, которая посвящена 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск России. В числе героев наши земляки- пятеро брянских парней. Память пришли почтить представители всех парламентских фракций.

«К 1 марта 2000 года в результате осенних и зимних действий федеральные войска очистили от террористов 90% Чеченской республики и прилегающих республик, — вспомнил на церемонии открытия выставки Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. - Осталась сравнительно небольшая группа бандитов численностью 2000-2500 человек, которые были заперты в Аргунском ущелье. Нужно было дождаться хорошей погоды, чтобы осуществить разоружение этого бандитского отребья и очистить территорию России от иностранных наемников. Переломным моментом стал массовый героизм шестой роты под командованием майора Евтюхина».

Память пришли почтить представители всех парламентских фракций.

Тогда, 1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье погибли 84 из 90 десантников 6 роты, сотнями исчислялось число уничтоженных ими боевиков. В том бою пали смертью храбрых уроженцы Брянщины Алексей Рассказа, Александр Гердт, Сергей Василёв, Олег Ермаков и Александр Трубенок. Посмертно четверым из них было присвоено звание Героя России, а один удостоен ордена Мужества. Их портреты заняли достойное место на открывшейся мемориальной выставке.

«Мы сейчас смотрим на эти фотографии и видим лица совсем молодых ребят, которым хотелось жить долго и счастливо, вернуться домой к матерям, друзьям, любимым, - сказал на открытии выставки брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. – Но у них был воинский долг и боевой приказ, который они выполнили с честью и самоотверженностью, присущими всем десантникам. Мы благодарны им за их подвиг и сделаем всё от нас зависящее, чтобы он не был забыт новыми поколениями россиян».

Мемориальная выставка посвящена 20-летию подвига 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ России.

ИСТОЧНИК KP.RU