В Брянске футболисту дали 10,5 лет колонии за распространение наркотиков и пьяную езду

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:18:56+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор 29-летнему футболисту, которого обвиняли в распространении наркотиков и пьяном вождении.

В июне прошлого года житель столицы договорился с неизвестным поставщиком наркотиков. Москвич приехал в Брянск и здесь сбывал запрещенные вещества.

Часть наркотиков футболист продать не успел, так как 10 июня его задержали.

- После задержания стало известно, что мужчина разыскивался правоохранительными органами Москвы за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При изучении личности подсудимого установлено, что он является профессиональным футболистом, ранее выступал в Высшей лиге чемпионата Таджикистана по футболу.

Суд назначил виновному наказание - 10,5 лет колонии строгого режима. Также футболист не сможет сесть за руль еще три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU