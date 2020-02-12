В Брянске футболисту дали 10,5 лет колонии за распространение наркотиков и пьяную езду
Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор 29-летнему футболисту, которого обвиняли в распространении наркотиков и пьяном вождении.
В июне прошлого года житель столицы договорился с неизвестным поставщиком наркотиков. Москвич приехал в Брянск и здесь сбывал запрещенные вещества.
Часть наркотиков футболист продать не успел, так как 10 июня его задержали.
- После задержания стало известно, что мужчина разыскивался правоохранительными органами Москвы за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При изучении личности подсудимого установлено, что он является профессиональным футболистом, ранее выступал в Высшей лиге чемпионата Таджикистана по футболу.
Суд назначил виновному наказание - 10,5 лет колонии строгого режима. Также футболист не сможет сесть за руль еще три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU