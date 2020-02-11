В Клинцах пациентку врач довел до слез
Жительница Клинцов пожаловалась на хамское отношение врача. Свое обращение пациентка оставила на портале портале медицинских услуг.
По словам горожанки, она обратилась в травмпункт 9 февраля с ожогом.
- Кричал, доказывая мне, что я не так сделала действия при ожоге, - пишет женщина. - Затем начал требовать прививочный сертификат, необязательный документ.
В результате доктор довел пациентку до слез.
Жительница Клинцов обратилась к руководству медучреждения с просьбой разобраться в ситуации.
На обращение ответила главврач. Она пообещала провести внутреннюю проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU