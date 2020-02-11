В Клинцах пациентку врач довел до слез

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:41:39+03:00

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Жительница Клинцов пожаловалась на хамское отношение врача. Свое обращение пациентка оставила на портале портале медицинских услуг.

По словам горожанки, она обратилась в травмпункт 9 февраля с ожогом.

- Кричал, доказывая мне, что я не так сделала действия при ожоге, - пишет женщина. - Затем начал требовать прививочный сертификат, необязательный документ.

В результате доктор довел пациентку до слез.

Жительница Клинцов обратилась к руководству медучреждения с просьбой разобраться в ситуации.

На обращение ответила главврач. Она пообещала провести внутреннюю проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU