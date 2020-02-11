С улиц Брянска убрали 630 тонн снега
Ночью во вторник, 11 февраля, на Брянск обрушился снегопад. С улиц города вывезли 630 тонн снега. Снег начали убирать еще накануне. Но уже ночью некоторые брянские водители пожаловались на нечищеные улицы, которые вновь завалило снегом.
К семи часам утра в Брянске работало 80 спецмашин и 199 человек, которые чистили снег вручную. Но горожане вновь оказались недовольны работой коммунальщиков. В социальных сетях опубликовали снимок, на котором женщине приходится перепрыгивать большую лужу, которая образовалась из-за растаявшего у тротуара снега.
Как пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации, убирать снег во дворах мешают припаркованные машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU