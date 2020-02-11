В Брянске наказали таксиста, устроившего гонки на улице Речной

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске оштрафовали таксиста-лихача. Автомобилист устроил гонки на улице Речной. Ролик с нарушителем опубликовали в социальных сетях. Там на видео обратили внимание сотрудники ГИБДД.

- 2 февраля возле дома №99 на улице Речной водитель "Киа Рио" выехал на встречную полосу, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Тем самым он нарушил требование знака "Обгон запрещен".

Таксист будет вынужден заплатить штраф - пять тысяч рублей. Также ему грозит лишение водительских прав до полугода.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU