Брянцам пообещали пустить транспорт от Бульвара Щорса до Кургана Бессмертия

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:57:33+03:00

Как пояснили в городской администрации, есть возможность пустить маршрутки и автобусы от бульвара Щорса до Кургана Бессмертия и до телецентра. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Жителям Володарского района Брянска пообещали наладить транспортное сообщение с центром города. Об этом говорили на заседании районной территориальной депутатской группы.

Как пояснили в городской администрации, есть возможность пустить маршрутки и автобусы от бульвара Щорса до Кургана Бессмертия и до телецентра.

- Дополнительный транспорт также будет ездить от улицы Профсоюзов до улицы Горбатова и до Кургана Бессмертия, - говорят в пресс-службе брянского горсовета. - Одним маршрутом соединят улицу Чичерина и Курган Бессмертия.

Обращаются жители с просьбами продлить маршрут №52 до конца улицы Абашева, и автобусный маршрут №13 до конца улицы Профсоюзов. Этот вопрос депутаты поручили проработать мэрии.

Также транспортное сообщение должны наладить в районах, где выделяют участки многодетным семьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU