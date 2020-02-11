В Брянске горожанку осудят за второе по счету убийство

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:59:44+03:00

Жительнице Брянска грозит 15 лет колонии за второе по счету убийство. Фото: Иван ВИСЛОВ

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии

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В Брянске уже во второй раз будут судить местную жительницу за убийство.

По версии следствия, 53-летняя женщина зарезала своего сожителя 21 октября прошлого года. Их конфликту предшествовало совместное употребление спиртных напитков. Удар пришелся в область груди. От полученного ранения брянец скончался на месте.

– Ранее обвиняемая уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело «ушло» в Володарский райсуд города. Его фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU