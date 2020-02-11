В Брянске горожанку осудят за второе по счету убийство
В Брянске уже во второй раз будут судить местную жительницу за убийство.
По версии следствия, 53-летняя женщина зарезала своего сожителя 21 октября прошлого года. Их конфликту предшествовало совместное употребление спиртных напитков. Удар пришелся в область груди. От полученного ранения брянец скончался на месте.
– Ранее обвиняемая уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
Уголовное дело «ушло» в Володарский райсуд города. Его фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU