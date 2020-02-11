В Брянске домушник вынес из квартиры деньги и жемчужные бусы

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:52:18+03:00

Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянске квартирный вор вернул потерпевшему 65 тысяч рублей. В такую сумму владелец жилья оценил ущерб от кражи.

Инцидент произошел в одном из домов Советского района. Как рассказал полицейским 58-летний горожанин, пока он был на работе, кто-то забрался в его жилье, отжав пластиковое окно.

- Добычей вора стали 41 000 рублей, жемчужные бусы и четыре украшения из золота, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Через три дня полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. По статье «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU