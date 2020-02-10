2020-02-10T18:38:10+03:00
Общество

Из Брянска планируют организовать полеты в Белгород, Воронеж и Геленджик

О новых направлениях рассказали на торжественном собрании
Мария Дедкова
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В областном правительстве пообещали, что в этом году откроются рейсы в Калининград и Волгоград.В областном правительстве пообещали, что в этом году откроются рейсы в Калининград и Волгоград.Фото: Елена РАКОВА
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Брянский аэропорт на днях отметил свое 25-летие. На праздничном собрании, которое прошло 7 февраля, обсудили развитие аэропорта.

Так, сегодня из из Брянска самолеты летают в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Москву, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды. Летом планируют открыть рейсы в Турцию и на Кипр.

- В этом году откроются рейсы в Калининград и Волгоград, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Планируем начать полеты в Белгород, Воронеж, Геленджик.

С недавнего времени аэропорт «Брянск» начал развиваться. В 2017 году пассажиропоток составлял 17 тысяч человек, в 2018-м - более 35 тысяч, в 2019 году - 55 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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